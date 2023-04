Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Jung gefreit und nie bereut – das gilt auch noch nach 65 Jahren“, sagt Else Kuntz, geborene Walter (85). Sie feiert heute mit ihrem Ehemann Erich (88) das recht seltene Jubiläum der Eisernen Hochzeit.

Die zwei Altwörther kennen sich von klein auf. Das Elternhaus von Else steht in der Zügelstraße, Erich wurde in der Ludwigstraße groß. Beide hatten in ihrer Jugendzeit