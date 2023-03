Alleinerziehend, zwei Kinder, Vollzeitjob: Eine Mutter aus Hatzenbühl ist auf Kinderbetreuung angewiesen. Im Ort gibt es eine Ganztagsschule. Wenn ihr Sohn eingeschult wird, steht sie trotzdem vor einem Problem.

Das gute Betreuungsangebot in Kita und Schule vor Ort war ein Hauptgrund dafür, dass sie sich vor einigen Jahren entschlossen habe, in das Dorf zu ziehen, erzählt die Frau. Damals habe es an der Grundschule montags bis donnerstags ein Ganztagsangebot bis 16 Uhr gegeben – plus eine kostenpflichtige Betreuung, auch freitags, bis 16.30 Uhr. Bald wird ihr jüngerer Sohn eingeschult. Deshalb hat sie sich letztes Jahr durch die Formulare auf der Homepage der Verwaltung geklickt. „Mit Entsetzen habe ich festgestellt, dass die aufstockende Betreuung ersatzlos gestrichen wurde“, berichtet die Mutter. Sie müsste, um die Zeiten einzuhalten, ihre Arbeitszeit um rund 25 Prozent reduzieren. Das größte Problem sei der Freitag. Da endet der Unterricht um 12 Uhr. Die Mutter hadert mit dem System: „Aus der Politik hört man öfter Vorschläge Arbeitnehmer sollen länger arbeiten, am besten 42 Stunden pro Woche, und Kinder bekommen, um unsere Renten zu sichern.“ Mit einer nicht ausreichenden Kinderbetreuung sei das unvereinbar und unzumutbar. Per E-Mail habe sie die aktuellen Betreuungszeiten bei der Verwaltung erfragt und eine neue Bedarfsabfrage angeregt. Eine Antwort habe sie nicht erhalten.

Eltern eifern um Plätze

2015/16 kam das Ganztagsschulangebot in Hatzenbühl, so die Verbandsgemeindeverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage. Der Unterricht, so gebe das Land vor, endet um 16 Uhr, freitags früher. Die Betreuung am Freitagnachmittag war noch bis 2018/19 abgedeckt. Zuletzt waren dafür aber nur sieben Kinder angemeldet. Es müssen mindestens acht sein, um einen Zuschuss des Landes für die Betreuende Grundschule (BGS) – ein freiwilliges und kostenpflichtiges Angebot der Ortsgemeinde – zu erhalten, erklärt Martina Bouché von der Verwaltung. Seither ist für die Ganztagsschüler freitags spätestens um 13 Uhr Schluss. Halbtagsschüler werden eine Stunde länger betreut: 20 Plätze hat die BGS täglich von 12 bis 14 Uhr. „Da kloppen sich die Eltern jetzt schon drum“, spitzt Bouché zu. Sprich: Ganztagsschüler haben da so gut wie keine Chance freitags unterzukommen.

„Seit 2019 hat sich viel geändert“, meint die Mutter. Nicht zuletzt nach „Teuerungen in nahezu allen Bereichen“ während des vergangenen Jahrs könne die Politik nicht erwarten, dass Menschen Arbeitszeit und damit Einkünfte verringern, weil es an staatlicher Betreuung mangele. Von der Jockgrimer Verwaltung hätte sie sich eine neue Bedarfsermittlung erhofft. „Von unserer Seite wird keine Bedarfsabfrage gestartet“, heißt es aus der Verwaltung. „Besteht Bedarf, formieren sich die Eltern und oder die Schule.“ Beispiel Neupotz: Hier hätten 12 Eltern von sich aus Interesse an einer Mittagsgruppe zwischen 12 und 13 Uhr ab dem nächsten Schuljahr bekundet. Demnächst laufen deswegen Gespräche mit der Ortsgemeinde. In Rheinzabern gibt es bereits eine solche Gruppe. Sie sei vor allem von Eltern nachgefragt, die halbtags arbeiten.

Unter zwölf Kindern geht nichts

Zwölf ist die Schlüsselzahl. So viele Kinder müssten sich für den Freitagmittag finden, damit die Verwaltung tätig wird. Denn die Erfahrung zeige, dass im Lauf des Jahres Schüler nicht mehr kommen. In Jockgrim formiere sich für ein aufstockendes Freitagsangebot für Ganztagsschüler gerade erneut Interesse in der Elternschaft, nachdem es vor zwei Jahren gestrichen wurde. „Wir müssen Personal suchen und jemanden finden, der bereit ist nur freitagmittags zu arbeiten“, gibt Martina Bouché zu bedenken.

Grundsätzlich steige der Wunsch nach Hortplätzen. Denn während Ganztagsschüler bis nachmittags bleiben müssen, können Hortkinder jederzeit abgeholt werden – und der Freitag ist abgedeckt. Das empfänden Eltern als Vorteil. In den größeren Gemeinden der VG, Rheinzabern und Jockgrim, gibt es neben der Ganztagsschule einen Hort. In Jockgrim besuchen 116 Kinder die GTS, weitere 60 den Hort, der täglich bis 17 Uhr offen hat. Die Plätze dort sind laut Martina Bouché heiß begehrt. Es gebe lange Wartelisten. „Das ist die nächsten fünf Jahre ausgebucht.“

Einen Schülerhort gibt es in Hatzenbühl nicht. Die Mutter holt sich nun wechselweise Unterstützung in der Familie, um den Sohn zu betreuen. Homeoffice ist in ihrem Beruf keine Option. Es sei eine Notlösung: „Wir werden jetzt was zusammenschustern“, sagt sie.

Zur Sache

Ab dem Schuljahr 2026/27 gibt es für Grundschüler, beginnend mit den Erstklässlern, einen Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung an allen fünf Werktagen. Das Land setzt dabei vorrangig auf den Ausbau der Ganztagsschulen (GTS). Im Gegensatz zu Betreuuenden Grundschulen (BGS) und Horten ist die GTS kostenfrei. Schülerhorte für Kinder bis zu 14 Jahren fallen unter das Kita-Gesetz, das vorsieht, dass die Betreuung vorrangig im Rahmen der Schule erfolgen soll. Hortkinder werden von pädagogischen Fachkräften betreut, in den BGSen ist dies keine Voraussetzung. Sie sind freiwillige Angebote der Träger, häufig der Kommunen.

Der Kreis Germersheim, der die Horte bezuschusst, hat 2012 beschlossen, keine neuen Plätze mehr auszuweisen. Dies wurde „im Hinblick auf den fortschreitenden Ausbau der Ganztagsschulen und der Einrichtung betreuender Grundschulen sowie im Zusammenhang mit dem Beitritt des Landkreises zum kommunalen Entschuldungsfonds“ entschieden, teilt die Verwaltung auf Anfrage mit. Zum Jahresende 2022 gab es im Kreis Germersheim 619 Hortplätze in 20 Einrichtungen. 2012 waren es 725 Plätze in 25 Horten. In einigen Orten wurden Hortplätze in Kita-Plätze umgewandelt. Die Anzahl der Hortplätze liege „im Vergleich zu anderen Landkreisen in Rheinland-Pfalz weit über dem Durchschnitt“.

Im Schuljahr 2020/21 gab es 347 Ganztagsschulen in Angebotsform im Land (von insgesamt 961 Grundschulen). An 297 gab es ergänzend eine Betreuung über die BGS, an 220 war auch der Freitagnachmittag dadurch abgedeckt.