Bei Arbeiten auf einem Dach in der Ettlinger Siemensstraße ist am Donnerstagmittag gegen 14.15 Uhr ein Arbeiter aus etwa acht Metern Höhe auf den Boden gestürzt. Trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte erlag der 59-Jährige noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Arbeiter war mit Dachsanierungsarbeiten auf dem Firmengelände beauftragt. Beim Begehen der Hallendecke brach er durch die Decke und stürzte in die Tiefe. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls.