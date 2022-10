Bei Bauarbeiten in der Unteren Hauptstraße in Lustadt wurde am Donnerstag gegen 15.15 Uhr eine Gasleitung beschädigt. Aufgrund des Gasaustrittes wurden laut Polizeibericht die umliegenden Wohnhäuser bis zum Eintreffen des Energieversorgers evakuiert. Die Untere Hauptstraße sowie die Blumenstraße waren bis zum Ende der Reparaturarbeiten um 20.15 Uhr voll gesperrt. Neben der Polizei befanden sich die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst im Einsatz.