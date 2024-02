Im März vergangenen Jahres hat das Unternehmen Kyon Energy aus München angekündigt, in Maximiliansau einen Batteriegroßspeicher bauen zu wollen. Seither ist es ruhig geworden um das Projekt. Woran liegt’s?

Mitte Januar waren zwei Mitarbeiter der Firma Kyon Energy Solutions GmbH in der Sitzung des Ortsgemeinderats Weingarten, um die Pläne für eine Batteriespeicheranlage vorzustellen. Errichtet werden soll sie nördlich der B272 gegenüber des dortigen Umspannwerks.

Gut 35 Kilometer liegen zwischen Weingarten und Maximiliansau. Zwei Batteriegroßspeicher innerhalb eines vergleichsweise geringen Radius – ist das sinnvoll? Oder wird das Projekt im Wörther Ortsbezirk zu den Akten gelegt? „Nein“, sagt eine Unternehmenssprecherin, „die geplante Speicheranlage in der Gemeinde Weingarten hat auf das Projekt in Maximiliansau keinen Einfluss.“

Kyon Energy wurde 2021 gegründet und ist inzwischen einer der führenden Entwickler von Batteriespeichersystemen in Deutschland. Batteriegroßspeicher sollen das deutsche Stromsystem widerstandsfähiger machen. Gerade bei den erneuerbaren Energien wird der Strom sehr ungleichmäßig produziert. Beispiel Windkraftanlagen: Bläst der Wind heftig, wird viel Strom produziert, manchmal so viel, dass er vernichtet werden muss. Bei Flauten wird dagegen sehr wenig bis gar kein Strom produziert. Die Batteriegroßspeicher helfen Engpassprobleme zu lösen, indem sie einem windarmen Augenblick den an windreichen Tagen gespeicherten Strom abgeben. Die Batteriespeicher können den Ausbau der erneuerbaren Energien fördern und extreme Preisschwankungen auf dem Strommarkt verhindern.

Derzeit sucht Kyon Energy überall in Deutschland passende Grundstücke von einer Größe von 10.000 bis 15.000 Quadratmeter. Der Acker in direkter Nachbarschaft des Pfalzwerke-Umspannwerk in Maximiliansau ist dafür ideal. Das Grundstück gehört der Stadt.

Total Energies übernimmt Kyon

Kyon Energy hat nach eigenen Angaben seit seiner Gründung Speicherprojekte mit einer Leistung von 770 Megawatt entwickelt. 120 Megawatt seien bereits in Betrieb, 350 Megawatt befänden sich im Bau und 300 Megawatt seien baureif. Hinzu komme eine Zwei-Gigawatt-Pipeline von Projekten im fortgeschrittenen Stadium. Im Januar hat der französische Energiekonzern Total Energies mit den Kyon-Gründern eine Vereinbarung zum Erwerb des gesamten Aktienkapitals des Unternehmens unterzeichnet. Die Transaktion besteht aus einer Vorabzahlung von 90 Millionen Euro. Hinzu kommen weitere Zahlungen, die an die Erreichung bestimmter Entwicklungsziele gebunden sind.

Wann das Projekt in Maximiliansau weiterentwickelt wird, ist noch offen. „Zum aktuellen Zeitpunkt warten wir auf weitere Rückmeldungen vom Netzbetreiber, weswegen es leider nicht möglich ist, genauere Projektdetails zu unserem Vorhaben in Maximiliansau bekanntzugeben“, informiert die Kyon-Sprecherin. Netzbetreiber ist in diesem Fall die Amprion GmbH mit Sitz in Dortmund.