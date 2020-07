Am Samstagmorgen, gegen 9 Uhr, befuhr ein Mittdreißiger mit seinem Auto die Jockgrimer Straße in Richtung Ortsmitte Rheinzabern. Hierbei geriet er laut Polizei auf gerader Strecke nach rechts und streifte zwei geparkte Pkw. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem Fahrer einen Alkoholwert von 2,2 Promille fest. Es wurden eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro.