Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hilfe in der letzten Lebensphase bietet der Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst (AHPD) Menschen an, die an einer lebensbegrenzenden Erkrankung leiden. Die Arbeit der AHPD-Mitarbeiter endet mit dem Tod des Patienten. Bis dahin versuchen sie, den Prozess unterstützend zu begleiten und für alle Beteiligten möglichst gut zu gestalten.

Die Arbeit des AHPD ruht auf zwei wesentlichen Säulen, erläutert Joachim Mergen, Leiter des Caritas-Zentrums: Zum einen sind dies die hauptamtlichen Krankenschwestern mit Palliativ-Care-Weiterbildung,