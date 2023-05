Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Wegekreuz nah dem Grenzfluss Lauter ist jahrelang Begegnungsstätte von älteren Deutschen und Franzosen. Corona, neue Sprachhürden und ein Radweg könnten das Ende dieser Kulturstätte bedeuten.

Es ist ein Kreuz am Wegesrand, wie es viele gibt. Errichtet vor fast 300 Jahren aus Dankbarkeit für göttliche Hilfe in der Not. Seit dort, am „Schwarzen Herrgott“ vor vielen