Die Bürger wollen möglichst lange in den eigenen vier Wänden wohnen. Sie wünschen sich generationenübergreifende Wohnformen und Begegnungsmöglichkeiten.

Das ergab die Haushaltsbefragung in Leimersheim zu „WohnPunkt RLP“ durch das Planungsbüro Kobra. Die größte Zahl an Rückmeldungen kam aus der Generation der bis 70-Jährigen (42 Rückmeldungen), gefolgt von der Gruppe der bis 60- (32) und bis 80-Jährigen (31). Bei den jüngeren Jahrgängen bis 40 beziehungsweise bis 50 stieß die Haushaltsbefragung auf weniger Interesse. Dabei wohnt der Großteil der Befragten in Eigentum (136), rund zwei Drittel haben die Möglichkeit, ihre Immobilie oder Wohnung barrierefrei umzubauen. Ebenfalls etwa zwei Drittel haben dies bereits getan oder planen es.

Die meisten Befragten benötigen noch keine Hilfe im Alltag, erwarten dies aber, weshalb 117 der Interviewten Interesse an seniorengerechten Wohnungen bekundeten. Etwas mehr als die Hälfte bevorzugt den Kauf einer solchen Wohnung (73), aber auch die Möglichkeit der Miete ist für 69 Personen eine Option. 121 Befragte gaben an, dass ein Wohnservice für sie von Interesse sei, 126 würden eine Wohn-Pflege-Gemeinschaft im Falle erhöhter Pflegebedürftigkeit in Anspruch nehmen wollen.

Viele brauchen bald Unterstützung

70 Befragte erwarten, dass in naher Zukunft Unterstützung im Haushalt für sie interessant sei, gefolgt von kleinen handwerklichen Hilfen (51) und Straße kehren/Schnee räumen (49). Weitere Angebote, die in Frage kommen, sind kleine Gartenarbeiten (46), Einkaufen (43) und Entlastungsleistungen (43).

Rund zwei Drittel der Befragten haben Interesse an generationenübergreifendem Wohnen und nahezu alle wünschen sich ein Begegnungszentrum (138). Zu den Angeboten, die dort bevorzugt werden, gehören ein Begegnungscafé (112 Stimmen) und ein Bewegungstreff (84).

Leimersheim ist eine von 7 Gemeinden in Rheinland-Pfalz, die Fördermittel aus dem Projekt „WohnPunkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“ erhält. Auf dem gemeindeeigenen Grundstück nördlich des Friedhofs soll ein Wohnprojekt für Jung und Alt entstehen. Die Haushaltsbefragung war ein erster Schritt zur Vorbereitung des Vorhabens. Als nächstes folgt am 22. Juni um 18 Uhr im Bürgerhaus die erste Sitzung der Projektgruppe, an der rund 20 Personen beteiligt sind. Die Ergebnisse sollen im November oder Dezember dem Gemeinderat vorgestellt werden.