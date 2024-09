Wegen einer Nichtigkeit kam es am Samstagabend gegen 21.45h Uhr zu einem Streitgespräch, bei dem ein 20-Jähriger Mann von einer bisher unbekannten Person auf der Wörther Kerwe im Bereich des Autoscooters verbal angegangen wurde. Das schreibt die Polizei Wörth in ihrem Bericht. Zu dem Streitgespräch sei eine weitere unbekannte Person hinzugekommen, die sich zusätzlich mit dem 20-jährigen Mann anlegte. Der zweite unbekannte Mann präsentierte dem 20-Jährigen ein Messer, „ohne dabei eine bedrohliche Haltung einzunehmen“, so die Polizei. Danach seien die beteiligten Personen geflüchtet.

Die Person mit den Messer wird als 1,90 Meter groß, mittellange Haare, Schnurrbart und muskulös beschrieben. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, Angaben zum Streit oder zur den unbekannten Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.