Auf eine Anfrage zum aktuellen Sachstand bei der Schneider-Halle, sagte Ortsbürgermeister Paul Gärtner, dass das beschlossene Verfahren läuft. Die seit mehreren Jahren wegen Brandschutzmängeln geschlossene Mehrzweckhalle soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Zudem gab es in der Vergangenheit den Vorschlag, für die benachbarte Grundschule eine kleine Sporthalle zu bauen, weil die vorhandene nicht ausreichend sei. Architekt Michael Humbert habe nun berechnet, dass die Grundschule, die Sportunterricht auch in der Schneider-Halle abhielt, derzeit keine weitere Sporthalle benötige. Eine Sichtweise, die die Schulleitung laut Gärtner nicht teilt. Deshalb müsse nun die Schulaufsichtsbehörde ADD entscheiden. Rainer Strunk (SPD) merkte zu den Berechnungen an, dass das vielleicht für den Moment gilt. Aber es sei aufgrund der ausgewiesenen Neubaugebiete mit Zuzug und damit mit mehr Schülern zu rechnen. Einige Ratsmitglieder nickten beifällig und auch Gärtner gab ihm Recht. Inwieweit das die Entscheidung der ADD beeinflusst, ist laut Bürgermeister aber unklar.