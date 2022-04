Mit drei Mitarbeitern ist der Pflegedienst Neuburg vor ziemlich genau einem Jahr an den Start gegangen. Inzwischen hat sich das Personal vervierfacht. Und es wird weiter wachsen, denn der Bedarf an Pflege ist groß. Aber nicht nur beim Personal gibt es Veränderungen.

Ein sichtbares Zeichen dafür, dass der im März 2021 gegründete Pflegedienst Neuburg wächst, ist das neue Domizil. Vor wenigen Tagen haben die zwölf Mitarbeiter und ihre Chefin Beate Brückner ihre neuen Räumlichkeiten in der Hauptstraße 19 bezogen – in direkter Nachbarschaft zu ihrem bisherigen Standort. Denn die gemeinnützige Unternehmergesellschaft, als die der Pflegedienst gegründet wurde, hatte zuvor ihr Büro in einem Zimmer im Haus der Wohn-Pflege-Gemeinschaft. Die zwölf Senioren, die in dem Haus leben, werden vom Pflegedienst betreut – auch in Zukunft.

Der Bürgerverein betreibt seit 2018 die Wohn-Pflege-Gemeinschaft. Und der Bürgerverein ist auch die Keimzelle für den Pflegedienst, auch wenn die beiden rechtlich unabhängig voneinander sind. Die beiden Bürgervereinsvorsitzenden Arnika Eck und Robert Ruppenthal haben zusammen mit Beate Brückner den Pflegedienst gegründet. Brückner ist die Fachfrau in dem Trio, schließlich verfügt sie über jahrzehntelange Erfahrung im Pflegeberuf. An dieser Stelle gibt es noch eine Neuerung zu vermelden: aus drei Gesellschaftern sind vier geworden. „Vor gut zwei Wochen ist Günter Weisenburger als vierter Gesellschafter hinzugekommen“, erzählt Eck.

76 Kunden betreut der Pflegedienst aktuell

Mit zwei Kolleginnen hatte Brückner zunächst losgelegt. „Man braucht mindestens drei Pflegekräfte, um als Pflegedienst eine Zulassung zu bekommen“, erläutert Eck. Inzwischen ist Brückner hauptsächlich mit organisatorischen und administrativen Aufgaben beschäftigt. „Wenn Not am Mann ist, fahre ich auch selbst noch raus“, sagt Brückner. Seit Kurzem wird sie von einer Halbtagskraft bei der Büroarbeit unterstützt.

76 Kunden werden aktuell vom Pflegedienst betreut, nicht nur in Neuburg, sondern auch in Hagenbach, Berg, Scheibenhardt, Maximiliansau, Wörth und Jockgrim. Und der Bedarf steigt stetig. Gerade erhält Brückner wieder eine Anfrage für eine Kurzzeitpflege. Eine ältere Dame hat sich einen Arm gebrochen und braucht für ein paar Wochen Unterstützung im Haushalt. Eine Aufgabe für den Pflegedienst, denn der bietet auch hauswirtschaftliche Leistungen an, wie etwa die Reinigung der Wohnung, Wäsche waschen und bügeln oder die Einkäufe erledigen und kochen. Vier der zwölf Angestellten sind Hauswirtschaftskräfte.

Gearbeitet wird in Früh- und Spätschicht

Oft werden Menschen, die eine Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen, später zu Dauerkunden. Der Service des Pflegedienstes spricht sich rum, täglich gibt es Anfragen. Im April und Mai wird die Personaldecke um drei Mitarbeiterinnen erweitert. Eigentlich verwunderlich, gilt doch der Arbeitsmarkt bei Pflegekräften als äußerst angespannt. In Neuburg funktioniere die Mund-zu-Mund-Propaganda, meint Brückner. „Mit den meisten Mitarbeiterinnen haben ich schon früher zusammengearbeitet, man kennt sich“, sagt sie. Ein Vertrauensverhältnis bestehe, außerdem sorge sie dafür, dass das Betriebsklima stimme. Die meisten Mitarbeiterinnen kommen aus Neuburg und Umgebung. „Wir haben aber auch eine Kollegin aus dem Elsass, eine andere kommt aus Bad Bergzabern“, berichtet Arnika Eck.

Zu den Kunden zählen nicht nur Senioren. „Wir übernehmen natürlich auch Entlastungspflege, wenn jemand einen Pflegegrad hat“, erläutert Brückner. Wer einen pflegebedürftigen Angehörigen im eigenen Haushalt betreut, kann sich Unterstützung im Alltag holen, sobald von der Pflegekasse ein Pflegegrad genehmigt wurde. Der Pflegedienst ist 365 Tage pro Jahr im Einsatz. Gearbeitet wird im Schichtdienst. „Wir haben eine Früh- und eine Spätschicht“, sagt Brückner. Wird weiteres Personal eingestellt, muss möglicherweise auch der Fuhrpark aufgestockt werden. Dieser ist inzwischen auf fünf Autos angewachsen. „Die Autos haben wir alles gekauft, da ist nichts geleast. Das Geld haben wir uns erarbeitet“, erzählt Brückner stolz.

Kontakt

Pflegedienst Neuburg, Hauptstraße 19, 76776 Neuburg, Telefon 07273 8084200, E-Mail: info@pflege-neuburg.de. Internet: www.pflege-neuburg.de.