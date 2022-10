Der Ortsgemeinderat Rülzheim tritt am Donnerstag, 13. Oktober, 19 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses Rülzheim zu einer Sitzung zusammen. Im öffentlichen Teil der Sitzung stehen folgende Themen auf der Tagesordnung: Umbesetzung von Ausschüssen; Bauleitplanung: hier Ergebnisse und Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden sowie Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan „Nord IV 1. Änderung und Erweiterung“ und erneute Freigabe des Planentwurfs für die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und Träger öffentlicher Belange; Einvernehmen der Gemeinde nach dem Baugesetzbuch für ein Vorhaben in der Mittleren Ortsstraße und eines Vorhabens in der Leibnizstraße; Einwohnerfragestunde und Kenntnisgabe, hier: Energiesparmaßnahmen.

Im nichtöffentlichen Teil geht es um Grundstücksangelegenheiten und ebenfalls um Kenntnisgaben. Danach werden nochmals öffentlich die getroffenen Entscheidungen des nichtöffentlichen Teils bekannt gegeben.