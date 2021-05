Vor knapp einem Jahr fasste der Gemeinderat von Hördt den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Feuerwehrgerätehaus“ in Hördt. Gleichzeitig sollen die Parkplätze am Friedhof sowie die Kindertagesstätte planungsrechtlich abgesichert und neu organisiert werden. Deshalb ist auch eine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich. Mittlerweile liegen die Stellungnahmen vor. Bis auf redaktionelle Änderungen ergaben sich keine Einwände.

Hinweise wie etwa vom Forstamt, dass Esche und Feld-Ulme wegen der bekannten Pilzerkrankungen zur Pflanzung ungeeignet sind, werden aufgenommen. Bei der Planung bereits mit bedacht wurde eine Versickerungsgrube für Regenwasser sowie die Umwidmung eines Weges in eine Gemeindestraße. So konnten in der Online-Sitzung sowohl die Satzung für den Bebauungsplan, als auch die Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen werden.