Die Entscheidung fiel einstimmig aus: Der Ortsgemeinderat von Winden bleibt bei seinem Nein zur Änderung des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“. Einige Anwohner hatten auf eine andere Entscheidung gehofft.

Obwohl der Punkt am vergangenen Donnerstag nochmals auf der Tagesordnung stand, wird sich also nichts an der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 ändern. Einige Anwohner hatten gewünscht, diese Zahl auf 0,6 zu erhöhen, um einen höheren Anteil ihrer Grundstücksfläche versiegeln beziehungsweise bebauen zu dürfen. Wie zu hören war, wurde bei einigen Bauvorhaben bereits die GRZ von 0,4 überschritten, so dass jetzt ein Rückbau erforderlich wird. Rund 2358 Quadratmeter hätten so mehr versiegelt werden dürfen, hätte der Rat dem Wunsch der Anwohner entsprochen.

Mehrfach hatte der Rat dieses Ansinnen bereits abgelehnt. So im Mai 2020, im Januar 2021 und zuletzt im Mai 2022. Zur Sitzung am Donnerstag lag auch eine Stellungnahme der Verbandsgemeindewerke vor. Demnach ist das Entwässerungssystem für eine GRZ von 0,4 bemessen worden. „Eine Mehrversiegelung führt automatisch zu einer erhöhten Oberflächenwassermenge, wofür das bestehende Kanalsystem nicht ausgelegt ist“, heißt es hier. Besonders bei stärkeren Niederschlagsereignissen müsse man dann mit Risiken rechnen. „Dieses Risiko werden die Verbandsgemeindewerke Kandel nicht tragen.“

Starkregenereignisse und die veränderte klimatische Situation müssten bei der Versiegelung von Grundstücken in Neubaugebieten stärker als bisher beachtet werden, war der Tenor der Beiträge der Ratsmitglieder. Immerhin hätten sich viele Bauherren an die gültigen Regelungen gehalten, meinte Jörn Stelzner. Christoph Foos warnte vor einer falschen und gefährlichen Änderung des Bebauungsplanes. Man müsse schließlich auch das geplante Neubaugebiet „Im Kirschgarten“ denken. Und dort müssten sich die Bauherren ebenfalls an die Vorgaben des Bebauungsplanes halten.