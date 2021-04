Die leerstehende Bienwaldschule in Wörth wird Ausweichquartier für den Standort Wörth der Berufsbildenden Schule (BBS) Germersheim-Wörth. Das bestätigten Kreisbeigeordneter und Schuldezernent Christoph Buttweiler (CDU) und Schulleiter Alexander Ott am Rande eines Pressetermins. Der BBS-Standort Wörth wird generalsaniert. So lange müssen die Werkstätten der Schule ausquartiert werden. Die Entfernung zum neuen Standort ist kurz, Schülerinnen und Schüler könnten den Weg zu Fuß gehen, so Ott. Vollzogen sein soll der Umzug zum Beginn des neuen Schuljahres, sagte Buttweiler. Man richte sich auf zwei bis drei Jahre Dauer der Sanierung ein. In den nächsten Wochen werde sich der Schulträgerausschuss auch mit dem Thema befassen und die Bauabteilung der Kreisverwaltung die nötigen Voraussetzungen für den Umzug und die Nutzung des Ausweichquartiers schaffen.