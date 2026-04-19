In den Umkleideräumen des Bavaria-Clubhauses funktioniert nichts mehr. Vier mögliche Sanierungsvarianten wurden erarbeitet. Nun ist klar, in welche Richtung es gehen soll.

Geduscht hat im Clubhaus des FC Bavaria schon länger niemand mehr. Nicht, weil etwa kein Bedarf bestünde, schließlich wird in Wörth immer noch regelmäßig Fußball gespielt. Nein, die Duschen sind größtenteils defekt. Und auch sonst sind die Umkleideräume und Sanitäranlagen in einem bemitleidenswerten Zustand. „Das Clubhaus ist tatsächlich kein Aushängeschild für unsere Stadt“, bestätigte Bürgermeister Steffen Weiß ( FWG) in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen, dass bei dem städtischen Gebäude dringender Handlungsbedarf besteht. Das Clubhaus wurde 1957 erreichtet. Im Jahr 2004 übernahm die Stadt die Unterhaltung des Gebäudes vom Verein.

Die Trinkwasserleitungen sind korrodiert, die zentrale Temperaturregelung der Duschen nicht mehr zulässig, und Stell-‑ sowie Mischventile sowie Zirkulationspumpen sind funktionseingeschränkt oder defekt. Dadurch kommt es zu einer ungewollten Durchmischung von Kalt- und Warmwasser. Teilweise sind Leitungen ungedämmt, wodurch sich Kaltwasser erwärmen und verkeimen kann. Die beiden installierten Trinkwasserstationen arbeiten nicht mehr zuverlässig; Ersatzteile sind nicht mehr verfügbar. Die Brauchwassererwärmung fällt regelmäßig aus, sodass Nutzer gelegentlich nur kalt duschen können. So fasste die Stadtverwaltung die dringlichsten Mängel zusammen. Die Möglichkeiten, die Anlage provisorisch funktionsfähig zu halten, seien ausgeschöpft.

Vier Varianten

Schon seit mehr als einem Jahr beschäftigt das Thema die zuständigen Gremien und die Verwaltung. Dass wenig voranging, lag in erster Linie an der verhängten Haushaltssperre. Diese wurde Ende März aufgehoben, nun konnte sich der Ausschuss aus vier denkbaren Sanierungsvarianten für die aus seiner Sicht praktikabelste entscheiden.

Architekt Jochen Bencker vom Wörther Büro plan b, der nach eigener Aussage über reichlich Erfahrung bei der Sanierung von Sozialräumen verfügt, hat das Clubhaus intensiv unter die Lupe genommen und die vier Varianten vorgestellt. Wobei es sich streng genommen sogar um fünf Varianten handelte, denn bei der Modulbauweise, bei der Dusch- und Umkleidecontainer angeschafft werden sollten, gab es eine einfache und eine komfortable – und damit wesentlich teuerere – Variante. Die Container fielen im Ausschuss ebenso durch, wie der Umbau des wenige Meter vom Clubhaus entfernten Gerätehauses. Nicht nur aus energetischen Gründen wäre ein Neubau die optimale Lösung. Mit knapp einer Million Euro Baukosten wäre es aber auch die mit Abstand teuerste.

Umbauzeit soll ein Jahr dauern

Der Ausschuss votierte schließlich einstimmig für die Sanierung des bestehenden Gebäudes. Diese Variante wird auch von der Verwaltung favorisiert. Die voraussichtlichen Kosten liegen bei gut 660.000 Euro. Die Substanz des Gebäudes sei gut, betonte Bencker. Der Architekt geht davon aus, dass die Umbauzeit nicht länger als ein Jahr in Anspruch nehmen werde. Wobei er zu bedenken gab, dass man sich bei einem alten Gebäude auch auf die ein’ oder andere Überraschung gefasst machen müsse. Während der Sanierung sollen Container angemietet werden, in denen sich die Fußballer umziehen können. Die Mietkosten sind in der Kostenberechnung bereits enthalten.

In den Doppelhaushalt 2027/2028 sollen die erforderlichen Gelder eingestellt werden. Wenn der Stadtrat, der am 5. Mai wieder tagt, sich der Empfehlung des Ausschusses anschließt, können Fördergelder bei Bund und Land beantragt werden.