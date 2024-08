Der Schulbusverkehr auf der Linie 549 ist trotz der Baustelle zwischen Hagenbach und Neuburg weitestgehend sicher gestellt. Darauf weist die Kreisverwaltung hin. „Die Baustelle zwischen Hagenbach und Neuburg hat es leider in sich im Vergleich zu bisherigen Baustellen“, heißt es. Das Ausmaß der Umleitung beziehungsweise der vier Ampelschaltungen sei nach Auskunft des Busunternehmens so immens, dass die Detailplanung für das Fahrkonzept erst Ende letzter Woche an die Schulen in Wörth, Kandel, Berg versandt werden konnte.

Einschränkungen seien dennoch unvermeidbar, so die Behörde. Zum Beispiel könne die Kehlstraße in Neuburg nicht angefahren werden. Zwei von drei Fahrten Richtung Schulzentrum Wörth führen vorläufig nicht mehr über Neuburg. In Hagenbach können nicht alle Haltestellen angefahren werden. Fahrten in und nach Neuburg verschieben sich zeitlich. Der Schulbusverkehr zu den Hauptzeiten (zur 1. und 6. Stunde sowie nach Ende der Ganztagsschule um circa 16 Uhr) ist laut Kreisverwaltung weitestgehend sichergestellt. Zudem sollen ab Samstag, 31. August, die Züge zwischen Wörth und Lauterburg wieder nach regulärem Fahrplan fahren.