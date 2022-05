Zum 50. Jubiläum der Eingemeindung von Sondernheim und als Zeichen der engen Verbundenheit zwischen Germersheim und Sondernheim sollen laut Mitteilung der Stadtverwaltung genau 50 Bäume gepflanzt werden. „Wir sind in den vergangenen 50 Jahren fest zusammengewachsen und können uns immer aufeinander verlassen. Jede Herausforderung meistern wir im Sinne aller Bürgerinnen und Bürger, sowohl aus Germersheim als auch aus Sondernheim. Lassen Sie uns nun gemeinsam einen Jubiläumswald anlegen, indem Sie sie sich mit einer Spende an diesem beteiligen“, schreiben Stadtbürgermeister Marcus Schaile und Ortsvorsteher Friedrich Rentschler in einer gemeinsamen Mitteilung.

Auf der Gemarkung Germersheim/Sondernheim sollen klimaresistente Bäume gepflanzt werden, die mit Trockenheit und Hitze sehr gut zurechtkommen. Auf Wunsch werden Namensschilder der jeweiligen Spender vor den gepflanzten Bäumen aufgestellt. Die Stadtverwaltung verdoppelt jede Baumspende, die auf dem Konto eingeht.

Spendenkonto

Stadtverwaltung Germersheim, Verwendungszweck: Baumspende, Sparkasse Südpfalz, IBAN: DE70 5485 0010 0020 0037 94.