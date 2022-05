Der Klimawandel ist auch im Westheimer Wald spürbar: Die Witterungseinflüsse der letzten Jahre haben viele Kiefern zwischen Druslach und Queich, nördlich des Solarparks, absterben lassen. Auch mit Geld von Bürgern ist die Fläche im Dezember wieder aufgeforstet worden. Forst und Gemeinde laden am Freitag, 20. Mai, zur Besichtigung ein.

Eine „Mischung aus heimischen und neuartigen Baumarten, die dem Klimawandel angepasst sind“, also Hitze und Trockenheit ertragen, wurden laut Förster Florian Korff dort neu gepflanzt. Konkret: Trauben-Eichen und Feld-Ahorne, aber auch Südliche Zürgelbäume, Französische Ahorne und Zerr-Eichen. „Ich habe die große Hoffnung, dass das in den nächsten Jahren einen schönen Mischwald ergibt, der den Herausforderungen des Klimawandels begegnet.“ Er findet es „ganz klasse“, dass es die Baumpatenschaften für den Westheimer Wald gibt.

Auch Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau (FWG) freut sich über die bisher 383 Baumpatenschaften zu je 25 Euro: „Eine Zahl, mit der wir nicht gerechnet haben.“ Die Paten hätten damit „einen sehr wichtigen Beitrag zur Erhaltung unseres Waldes geleistet“ – und dafür auch Urkunden bekommen. Interessierte könnten das Projekt immer noch unterstützen und Pate werden. Laut Grabau wurde das 2500 Quadratmeter große Gelände mit 2000 Bäumen aufgeforstet. Vor Ort wollen Forst und Gemeinde die Baumpaten, aber auch interessierte Bürger über die Aufforstung informieren.

Info

Info-Veranstaltung mit Besichtigung der Pflanzfläche am Freitag, 20. Mai. Treffpunkt: 17 Uhr am „Gas-Häuschen“, 500 Meter nach dem Ortsausgang, an der Landstraße zwischen Westheim und Bellheim. Um besser planen zu können, sollen sich Teilnehmer bis Sonntag, 15. Mai, anmelden: Susanne Grabau (Telefon 0162 7624710), Gerhard Weiss (0174 3246780), Sascha Gießler (0174 3213739), E-Mail: westheim-pfalz@t-online.de