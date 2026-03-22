Im Wahlkreis 51 kam es erneut zum Stechen der Direktkandidaten Markus Kropfreiter (SPD) und Tobias Baumgärtner (CDU) – nun mit anderem Ausgang.

Hatte vor fünf Jahren noch Kropfreiter mit einer Handvoll Stimmen die Nase vorn, so ist nun Baumgärtner mit einem Vorsprung von 1,3 Prozentpunkten der Sieger. So konnte Baumgärtner 28,6 Prozent der Stimmen für sich gewinnen, Kropfreiter erhielt 27,3 Prozent und mit 25,2 Prozent belegt Albert Breininger (AfD) Platz drei unter den Direktkandidaten im Wahlkreis 51, der neben der Stadt Germersheim die Verbandsgemeinden Bellheim, Lingenfeld und Offenbach umfasst.

Während Breiniger in der Stadt Germersheim das beste Ergebnis holte, lag Kropfreiter, Ortsbürgermeister von Lingenfeld, in „seiner“ Verbandsgemeinde vorn, während Baumgärtner, einst Ortsbürgermeister von Bellheim, in den Verbandsgemeinden Bellheim und Offenbach siegte.

„Total glücklich“

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In einer ersten Reaktion sagte Baumgärtner am Sonntagabend, den er mit seiner Familie und Parteifreunden im katholischen Pfarrheim in Bellheim verbrachte: „Ich bin total happy, total glücklich, total kaputt.“ Es sei das erwartet enge Rennen gewesen. „Die Leute haben wahrgenommen, dass ich präsent bin, in allen Gemeinden und das sehr frühzeitig.“ Als Nächstes wolle er nun ein, zwei Tage durchschnaufen, um dann seinen Ausstieg aus seinem Job im Germersheimer Tourismusbüro anzubahnen. Außerdem wolle er noch ein Versprechen einlösen und eine Nachtschicht bei der Germersheimer Polizei verbringen, und zwar noch vor seiner Vereidigung bei der konstituierenden Landtagssitzung, die wohl am 18. Mai stattfinden werde.

Enttäuschung hörbar

SPD-Kandidat Markus Kropfreiter hat den Wahlabend zusammen mit Genossen im Restaurant Mendi’s in seiner Heimatgemeinde Lingenfeld verfolgt. Die Enttäuschung über das verlorene Rennen um das Direktmandat ist ihm am Abend deutlich anzuhören. „Natürlich ist man sehr enttäuscht, wenn man sich monatelang aufgerieben hat“, sagt er. Dem negativen Bundestrend seiner Partei habe er aber nicht entrinnen können. Der Neoliberalismus sei eben weltweit auf dem Vormarsch. „Es war ein Kampf gegen Windmühlen“, findet er. An den Haustüren sei er fast nur auf Bundesthemen angesprochen worden. Es sei deshalb schwer gewesen, an die Leute ranzukommen. „Dennoch: Das Leben geht weiter“, versucht Kropfreiter nach vorne zu schauen. Ob nach dem Ausscheiden aus dem Landtag eine Kandidatur als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lingenfeld im kommenden Jahr für ihn in Frage kommt, will er derzeit aber noch nicht kommentieren. „Ich muss das erst mal alles sacken lassen“, sagt er.

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Nur wenige Prozentpunkte liegen bei den Zweitstimmen zwischen den drei führenden Parteien. Die SPD führt mit 27 Prozent, hat aber im Vergleich zu 2021 kräftig Federn lassen müssen. Zudem ist der Abstand zur zweitplatzierten AfD, die auf 26,3 Prozent kommt, denkbar gering. Die AfD wiederum konnte im Wahlkreis mit einem Plus von 12,3 Prozent stark zulegen und liegt damit voll im Landestrend. Schwacher Trost für die CDU: Sie liegt mit 26,1 Prozent nur ganz knapp hinter der AfD – und hat im Vergleich zur Wahl 2021 sogar 2,2 Prozent dazu gewonnen. Die Grünen kommen auf den vierten Platz mit schwachen 5,7 Prozent.