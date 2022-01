Die Gemeinde soll bis zum Frühjahr eine Baumschutzsatzung erstellen. Sie soll verhindern, dass Bäume unkontrolliert gefällt werden – auch auf privaten Flächen.

Über den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen berät der Gemeinderat am Donnerstag. Der Schutz der Bäume, gerade in bewohnten Gebieten, sei „in Zeiten offensichtlicher Klimaveränderungen mit der Folge von höheren Durchschnittstemperaturen und längeren Trockenperioden von immer größerer Bedeutung“, so die Begründung für den Antrag. Zudem zeige sich, dass die Neuanpflanzung von jungen Bäumen aufgrund der Trockenheitsphasen zunehmend schwierig werde und oft mit Arten erfolge, die der heimischen Biodiversität nicht dienten. Bäume seien nicht nur wertvoll für den Umweltschutz, sondern auch für das Ortsbild.

Die Satzung soll für Bäume auf gemeindeeigenen, gewerblich und privat bebauten sowie unbebauten Grundstücken ab einem Stammumfang von 70 Zentimeter gelten. Für weniger bedeutende nicht einheimische und schnellwachsende Gewächse können Ausnahmen gemacht werden. Die Satzung soll festlegen, dass geschützte Bäume erhalten und gepflegt werden müssen. Daher soll verboten werden, dass geschützte Bäume ohne Genehmigung beseitigt, geschädigt oder verändert werden. Zudem soll die Satzung Kriterien zur Entfernung von Bäumen benennen sowie Möglichkeiten einräumen, Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

Termin

Gemeinderatssitzung online, Donnerstag, 3. Februar, 19 Uhr. Weitere Themen: Ertüchtigung der Lüftungsanlage der Dampfnudel; Schadstofferkundung für Abriss und Neubau Festwiesenhaus; Ehrungsrichtlinien der Gemeinde, dazu auch ein Antrag der SPD; Parkregelung Kurvenbereich Schulstraße/Am Stadion; Rückbau Geothermie-Bohrplatz. Zugang unter www.ruelzheim.de.