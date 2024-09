Die Deichmeisterei/Neubaugruppe Hochwasserschutz Speyer der Behörde SGD Süd wird an der Lauter bei Neuburg Anfang September nördlichen Ufer eine Pappel fällen und bei einer zweiten die Baumkrone zurückschneiden lassen. Dies ist laut Behörde erforderlich, „weil die zwei Bäume in der Nähe zum Deich stehen und nur so die Deichsicherheit und damit der Hochwasserschutz gewährleistet werden kann“. Die Maßnahme findet laut Pressemitteilung mit Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde außerhalb der gesetzlich vorgegebenen Baumfällzeiten statt. Hierbei handelt sich um eine naturschutzfachliche Ausnahme, um eine Zerstörung von Gelegen oder die Tötung von Nestlingen zu vermeiden. Die grundlegende Gefahr für besonders geschützte Arten in den dortigen Brutmöglichkeiten im freien Gehölz sowie Bruthöhlen und mögliche Fledermausquartiere soll mit der zeitlich vorgezogenen Maßnahme vermieden werden, schreibt die Behörde. Die Arbeiten würden von einer Fachfirma und in Anwesenheit einer ökologischen Baubegleitung ausgeführt.