Die Abwesenheit der Bauarbeiter auf der Baustelle der Stengelkaserne nutzen in den vergangenen Tagen Diebe aus. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurde in der Zeit zwischen Samstag, 11. Juli, und des heutigen Montagmorgen mehrere Gegenstände von der Baustelle entwendet. Darunter sollen mehrere Baumaschinen sein. Der Sachschaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Die Täter nutzen wohl eine Lücke im Bauzaun, um auf das Gelände zu kommen. Durch ein Fenster gelangten sie in das Innere des Gebäudes. Hinweise zu den Tätern an die Polizei Germersheim unter 07274-9580.