Die Hornbach Baumarkt AG setzt auf den batterieelektrischen eActros für den schweren Verteilerverkehr. Bei einer feierlichen Übergabe in Wörth hat Dominik Hehl, Verkaufsleiter für Mannheim, Heidelberg und Landau bei Mercedes-Benz Lkw einen eActros 300 als Zweiachser an Ingo Leiner, Mitglied des Vorstands von Hornbach, übergeben. Der in Bornheim ansässige Betreiber von Bau- und Gartenmärkten will den eActros für den Transport von Bestellungen direkt zum Kunden nach Hause beziehungsweise auf die Baustelle einsetzen. Der eActros für den schweren Verteilerverkehr rollt seit 2021 im Werk in Wörth vom Band. Die Batterien des eActros bestehen wahlweise aus drei (eActros 300) oder vier Batteriepaketen (eActros 400), die jeweils eine installierte Kapazität von 112 kWh bieten.