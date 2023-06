Neues Konzept, neuer Name: „Baumanns – Das Restaurant“ bereichert seit vier Wochen das kulinarische Angebot von Germersheim mit ausgefallenen Speisen. Schon zuvor hatte es unter seinem vorherigen Namen auf sich aufmerksam gemacht.

Mutter Nadja Baumann und Sohn Max Baumann führen das Restaurant, das sie sich als „junge, dynamische Location“ vorstellen. Sie sehen das Lokal als Lounge, in der „tolle Musik läuft und in der die Gäste zum Verweilen eingeladen sind“: Bei einer der Speisen aus der mediterranen Küche, bei einem Nudelgericht, einem Steak, einer Schnitzelkreation, einem Salat oder einer veganen Speise. Oder beim Chillen bei einem Wein und Oliven. Möglich ist auch, ein Familienfest oder einen Geburtstag im „Baumanns“ zu feiern.

Zehn Beschäftigte kümmern sich in dem Restaurant um das Wohlbefinden der Gäste, die – gerade jetzt im Sommer – auf der Terrasse oder im Gastraum (jeweils 70 Sitzplätze) Platz nehmen. Gemeinsam setzen sie auf die langjährige Erfahrung und kulinarische Expertise von Mutter Nadja Baumann und den modernen Touch, den Sohn Max Baumann (18) der Speisekarte und dem Interieur verliehen hat.

Sein Einstieg in das Restaurant war auch der Anlass, das bisherige Konzept und den Namen zu ändern: Zuvor hieß es „Schnitzelwerk“. 2017 wurde das Lokal in Hördt eröffnet. 2022 war es nach Germersheim an den jetzigen Standort umgezogen.

Info

„Baumanns – Das Restaurant“, Josef-Probst-Straße 15A, Germersheim, 07274 5392634, baumanns-restaurant.com, Mo. bis Sa. 17.30 bis 22 Uhr, So. 11.30 bis 14 und 17.30 bis 21 Uhr.