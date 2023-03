Die Grünen im Lingenfelder Ortsgemeinderat haben beantragt, dass ein Leerstands- und Baulückenkataster erstellt wird. Die Auflistung soll den Bürgern laut Doris Tymeczko (Grüne) ermöglichen, mit den Eigentümern in Kontakt treten zu können, damit langfristig Wohnraum geschaffen werden kann. Sebastian Ungeheuer (SPD) machte auf den Verwaltungsaufwand für die Erstellung eines solchen Katasters aufmerksam und fragte, welcher Zweck dahinterstecke. Rudolf Aßmann (CDU) ist ebenfalls nicht überzeugt davon, in den privaten Grundstücks- und Wohnungsmarkt eingreifen zu wollen. Was Eigentümer mit ihrem Besitz machen, sei deren Angelegenheit. Dass Grundstücke oder leerstehende Gebäude nicht verkauft werden, liege häufig auch daran, dass sie Erbengemeinschaften gehörten und dass die Zinsen für Vermögen, das durch einen Verkauf zustande käme, niedrig seien. Der Grünen-Vorschlag wurde daher mehrheitlich abgelehnt.