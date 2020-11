In Wörth ist ein Baukran umgekippt. Am Dienstagnachmittag wurde um 13.40 Uhr die Polizeiinspektion Wörth informiert, dass in der Ludwigstraße eine Maschine umgefallen sei. Vor Ort wurde festgestellt, dass es sich bei der Baumaschine um einen kleineren, mobilen Baukran handelte. Durch das Umfallen wurde niemand verletzt. Lediglich an dem Neubau wurde die Bausubstanz beschädigt.