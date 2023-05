Der allgemeine Fachkräftemangel schlägt sich auch beim Bauhof in Bellheim nieder. Für Stellenbesetzungen fänden sich nur wenige geeignete Bewerber, insbesondere für die gärtnerische Pflege von Grünanlagen sowie Grünstreifen an Straßen und Wegen. Der Bauhof befindet sich gerade hier in Konkurrenz zu privaten Fachbetrieben, heißt es in der Sitzungsvorlage des Gemeinderates. Dieser beschloss, nun eine Ausbildungsstelle mit der Fachrichtung Gärtner der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau einzurichten; die Ausbildungsdauer betrage in der Regel drei Jahre. Die Verwaltung wurde zugleich beauftragt, die Stelle ab kommenden Jahr einzuplanen.