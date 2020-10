Die geschätzten Kosten für ein neues Betriebsgebäude des städtischen Bauhofs wurden gesenkt. Laut aktuellen Planungen schlägt ein Neubau mit rund 3,4 Millionen Euro zu Buche, wie in der vergangenen Ratssitzung in Kandel bekannt gegeben wurde. Zuletzt standen Kosten von 5 Millionen Euro im Raum, was als zu hoch kritisiert worden war. Architekten und Fachplaner können nun weiter an den Entwürfen arbeiten.