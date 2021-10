Leserbrief zum Artikel „Wenig Personal für zu viele Bauanträge“, RHEINPFALZ vom 11. Oktober

Ich finde es sehr gut, dass sich Ratsmitglieder und Fraktionen in den Gemeinden der Verbandsgemeinde Bellheim darum kümmern, dass Baugenehmigungen von der Kreisverwaltung Germersheim schneller bearbeitet werden sollten. Da ich seit vielen Jahren mit dem Bauamt der Kreisverwaltung Germersheim beruflich zu tun habe, muss ich ganz klar sagen, dass sich alle Mitarbeiter beim Kreisbauamt bemühen, Baugenehmigungen sehr gewissenhaft zu bearbeiten und zeitnah zu erteilen. Die langen Bearbeitungszeiten haben ganz andere Gründe. Zuerst sollte man Bauausschuss- und Gemeinderatsmitglieder einmal in die Pflicht nehmen, Anträge umgehend in den Gremien zu beraten und dann auch nach geltendem Baurecht das Einvernehmen zu erteilen. Hier wird teilweise das „Dorfrecht“ angewandt ohne die Rechtsgrundlage zu berücksichtigen. Es wäre sicherlich von großem Vorteil, wenn die Mitglieder in diesen Gremien sich nur ein Basiswissen im Baurecht aneignen würden um dann auch die richtigen, fundierten Entscheidungen zu treffen. Es dauert manchmal mehrere Wochen, bis die Räte über Bauanträge entscheiden.

Das andere große Problem liegt darin, dass die Genehmigungsbehörden unterbesetzt sind und auch keine neuen, erfahrenen Mitarbeiter mehr bekommen, solange die Besoldung dieser Mitarbeiter auf dem Stand eines Bauhelfers liegt und bei heutigem Bauboom Fachleute bei großen Baufirmen sofort nach Studium einen Arbeitsplatz, u.a auch mit Dienstwagen, bekommen. Und das bei viel höherem Gehalt als bei einer Baubehörde.

Dann gibt es noch das allergrößte Problem! Die Flut von Vorschriften und Regularien die von den Mitarbeitern der Genehmigungsbehörden geprüft und beachtet werden müssen. Hier ist zwingend nötig, dass sich die Politik diesem Problem annimmt und unsinnige Vorschriften aus dem Baugesetzbuch und den Landesbauordnungen streicht. Hier wurde (...) vom zuständigen Bundesbauminister Seehofer überhaupt nichts unternommen (...).

Es gibt Bauämter in Deutschland, die benötigen für die Erteilung einer Baugenehmigung für ein einfaches Einfamilienwohnhaus bis zu 1,5 Jahren. Da ist aber die Kreisverwaltung Germersheim bei der Bearbeitung von Bauanträgen wesentlich schneller weil sich die Mitarbeiter dort sehr bemühen, den Bauherren zu helfen und Anträge schnell zu bearbeiten. Das trifft im Übrigen auch auf die Bauabteilung bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bellheim zu. Hier sind auch kompetente und hilfsbereite Mitarbeiter beschäftigt.

Hermann Weber, Bellheim