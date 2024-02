Der 6. Februar 2023 hat sich Ortsbürgermeister Michael Detzel fest im Gedächtnis eingebrannt. Mit Schrecken erinnert er sich daran, wie die Nutzung des Bürgerhauses an diesem Tag plötzlich untersagt wurde. Doch nun geht es voran.

Ein Jahr ist es mittlerweile her, dass man die Nutzung des Bürgerhauses durch die Kreisverwaltung untersagt bekam. Alles, was in den darauf folgenden Monaten an schönen Veranstaltungen so geplant war, musste entweder verlegt oder ganz abgesagt werden. Andere Räumlichkeiten, wie beispielsweise das Pfarrheim „Vierzehn Nothelfer“ oder die beiden Kirchen selbst dienten als Ausweichquartier. Viele Untersuchungen und Gespräche folgten, ehe man wusste, was zu tun war, damit die „gute Stube“ von Steinweiler wieder genutzt werden dürfe. Zwischenzeitlich wurde mit Rüdiger Günther aus Kandel ein Architekt beauftragt. Der hat am 15. Oktober 2023 auch einen Bauantrag eingereicht, der zwischenzeitlich sogar genehmigt ist. Vorab zunächst per E-Mail. Was derzeit noch fehlt ist die Genehmigung der Kommunalaufsicht für diese Investition.

Wiedereröffnung im Herbst 2024?

Auch wartet die Ortsgemeinde sehnsüchtig noch auf die Genehmigung des Förderantrages, der Baukosten in Höhe von 136.000 Euro ausweist und darauf, dass man die Erlaubnis erhalte, weitere Planungsarbeiten zu vergeben. Konkret soll Architekt Günther mit der „Leistungsphase 5“ beauftragt werden, führt Ortsbürgermeister Detzel aus. Für die Arbeiten sollte man vorsichtshalber mal eine Bauzeit von rund acht Monaten einplanen, so dass mit der Wieder-Inbetriebnahme des Bürgerhauses wohl ab Oktober 2024 gerechnet werden kann. Wenn alles planmäßig verläuft.