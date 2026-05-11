Seit Jahren ist das geplante Neubaugebiet Nord V eines der zentralen Themen in Hagenbach. 124 Bauplätze sind vorgesehen. Im Juni beginnt die Erschließung.

„Im Juni soll es mit der Erschließung von Nord V losgehen, zunächst steht die Kampfmittelerkundung auf dem Programm“, kündigte Bürgermeisterin Iris Fleisch in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats Hagenbach. Mit dem Abschluss der Erschließung werde im Spätjahr 2028 gerechnet. Zuvor hatte der Rat einstimmig den Auftrag für die Erschließungsarbeiten vergeben. Eine Woche zuvor hatte das auch schon der Stadtrat getan, denn Stadt und Verbandsgemeinde schultern das Projekt gemeinsam.

Die Erschließungsarbeiten waren europaweit als Gemeinschaftsbaumaßnahme der Stadt (Verkehrsanlagen und Sonstiges) und der Verbandsgemeinde (Abwasserbeseitigung, Trinkwasserversorgung) durch die Vergabestelle ausgeschrieben worden. Insgesamt 22 Baufirmen haben die Ausschreibung angefordert. Zur Submission lagen sieben Bieterangebote vor.

Die Kostenprognose des Ingenieurbüros lag bei 6,88 Millionen Euro. Der günstigste Bieter lag bei 4,622 Millionen Euro, also um fast 2,26 Millionen Euro unter der Kostenschätzung. Aufgrund der hohen Differenz zwischen Kostenprognose und tatsächlichem Bieterangebot hat das ausschreibende Ingenieurbüro die Planung und Massenermittlung erneut überprüft. Es wurden keine Fehler oder zu erwartende Mengenänderungen festgestellt. Den Zuschlag erhielt die Firma Heinrich Scherer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co KG aus Germersheim.

Der Gesamtbetrag teilt sich wie folgt auf: Kanalanlagen 1,126 Millionen Euro und Wasserversorgung knapp 570.000 Euro – dafür muss die Verbandsgemeinde aufkommen – sowie Verkehrsanlagen rund 2,59 Millionen Euro, Begrünungsarbeiten 303.000 Euro und Kampfmitteluntersuchung gut 39.000 Euro – das geht zu Lasten der Stadt.

Das Baugebiet Nord V ist rund 8,5 Hektar groß. Auf dem Gelände sind 124 Grundstücke ganz unterschiedlicher Größe vorgesehen. Knapp die Hälfte der Grundstücke gehören der Stadt Hagenbach.