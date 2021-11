Einstimmig beschloss der Gemeinderat Rülzheim den Endausbau der Stichstraße im Baugebiet „Mühlsändelwiesen“. In dem Gebiet bestünde zwar noch die Möglichkeit für weitere Bauvorhaben, da sich die Gespräche mit den Grundstückseigentümern aber in die Länge ziehen und ein positives Ende in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist, soll in Abstimmung mit den Anliegern der Endausbau jetzt vorgenommen werden. Die etwa 86 Meter lange Wohnstraße soll gepflastert werden. Das Pflaster soll wie das im Bereich „Alte Mühlgasse“ aussehen. Die Kosten für den Ausbau der Straßenfläche belaufen sich nach Angaben der Bauabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung auf 100.000 Euro. 90 Prozent davon werden auf die Anlieger umgelegt, die restlichen 10 Prozent übernimmt die Gemeinde.