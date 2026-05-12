Der Bebauungsplan für die „Arrondierungsfläche Hardtwald“ soll ein Angebot für unterschiedliche Wohnformen enthalten – etwa mit Möglichkeiten für Mehrfamilienhäuser oder andere Formen, nicht nur für Einfamilienhäuser. Die Ortsgemeinde möchte in dem neuen Wohngebiet im Neupotzer Ortsteil Hardtwald mit kompakten und verdichteten Wohnformen dem Wohnraumbedarf der Menschen gerecht werden. Unterschiedliche Haushaltsgrößen, Lebensphasen und Wohnbedürfnisse sollen in der Planung berücksichtigt werden. Die Bebauungsplanung für die rund 1,06 Hektar große Erweiterungsfläche soll den Namen „Altfeld Lange Äcker 1“ erhalten.