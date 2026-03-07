Ein neues Wohngebiet soll im Neupotzer Ortsteil Hardtwald erschlossen werden.

Für das Projekt erstellt das Planungsbüro WSW & Partner aus Kaiserslautern einen Bebauungsplan, der schon zweimal im Bauausschuss beraten wurde. Im Gemeinderat ging es nun um die Ergebnisse dieser Vorarbeit. Daniel Hofmann von WSW erläuterte die Grundzüge der Planung für das rund 1,2 Hektar große Gebiet „Lange Äcker I“, auf dem nach gegenwärtigem Stand 13 Plätze für Einfamilien- und Kettenhäuser vorgesehen sind. Auch Geschosswohnungsbau ist geplant, hierfür sucht die Ortsgemeinde Investoren.

Erschlossen werden soll das neue Gebiet über den Maiglöckelweg und den Blumenring. Die Grundstücke werden von der Ortsgemeinde erworben. Die Bereitschaftserklärungen der Grundbesitzer liegen bereits alle vor, wie Ortsbürgermeister Stefan Gehrlein (parteilos) auf Nachfrage erklärte.

Investoren für Wohnungen gesucht

Zulässig sind neben reinen Wohngebäuden auch Schank- und Speisewirtschaften, nicht störende Handwerksbetriebe, Anlagen für kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Angehörige freier Berufe können sich niederlassen, auch der Betrieb von Ferienwohnungen ist zulässig.

Nach der Beratung im Gemeinderat will man jetzt auf die Suche nach Investoren gehen, die Miet- oder Eigentumswohnungen erstellen möchten. In der kommenden Sitzung soll der Bebauungsplan beschlossen und in eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gehen, wie Ortsbürgermeister Gehrlein auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigte.