Lange liegt die Gründung der Baufirma Lösch zurück. Nun macht Felix Lösch nach vier Generationen Schluss. Der Nachfolger lässt den Firmennamen weiterleben.

Der Name Lösch steht in Kuhardt und darüber hinaus für Beton, Baggern, Bauarbeiten. Seit weit über 100 Jahren baut der Familienbetrieb Eigenheime, öffentliche Gebäude und Außenanlagen. Jetzt kommt der Umbruch. Felix Lösch, in der vierten Generation Geschäftsführer, wird künftig kürzer treten und legt seine Firma in die Hände von Nachfolger Sebastian Serr. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ erzählt er die Geschichte einer Handwerkerfamilie.

Firmengründer: Urgroßvater Karl Lösch. Foto: Lösch/oho Die Firma Lösch wirkte auch beim Bau der Leichenhalle Ende der 1960er-Jahre mit. Foto: Lösch/oho Großvater August Lösch im Kreis von Kollegen. Foto: Lösch/oho Beim Bau des Kuhardter Musikerheims um 1999: Felix Lösch (links) und Vater Edgar Lösch (rechts). Foto: Lösch/oho Foto 1 von 4

Und die beginnt er gerne mit einem überraschenden Moment. „1983 hat unser damaliger Bürgermeister Gerhard Geiger meinem Vater Edgar einen Gewerberegistereintrag aus dem Jahr 1933 übergeben. Das war für uns der früheste offizielle Vermerk zu unserer Firma, und so feierten wir in diesem Jahr unser 50-jähriges Bestehen.“ Wie sich später herausstellen sollte, hat Felix Löschs Urgroßvater Karl aber schon viel früher im Maurerhandwerk gearbeitet, und das hing mit einer alten Anekdote zusammen. „Meine Vorfahren waren im ganzen Umkreis bis ins Saarland hinein unterwegs und haben Brennöfen in den Ziegeleien repariert, wenn sie vom Brand beschädigt oder brüchig geworden sind“, erklärt Lösch. Er weist darauf hin, dass sich der Betrieb vor etwa zehn Jahren auf diese Anfänge besonnen hat und sich auch auf die Herstellung und Sanierung von Weinkellern sowie altem Sandstein- und Backsteinmauerwerk spezialisiert hat.

Drastischer Weg zum Berufswechsel

Felix Lösch erinnert sich aber auch an diese Geschichte: Sein Großonkel Richard wollte wohl nicht dem Wunsch seines Vaters Karl entsprechen, in seine Maurerfußstapfen zu treten. Er wählte einen ziemlich radikalen Ausweg: Bei einem Reparaturauftrag im Saarland mischte Richard heißen, aus gelöschtem Kalk hergestellten Mörtel mit den blanken Füßen und zog sich dabei Verbrennungen zu. Danach erlaubte ihm sein Vater, Schuster statt Maurer zu werden.

Bei dieser Geschichte wurde Felix Lösch einst klar, dass die erste Maurergeneration seiner Familie bereits vor 1933 aktiv gewesen sein musste. Schließlich waren sein Großonkel Richard, Großvater August und der Rest der Familie damals längst erwachsen und hatten ausgelernt. Bei der Handwerkskammer in Kaiserslautern wurde schließlich der Gründungsbeleg von Urgroßvater Karl Lösch gefunden, datiert auf das Jahr 1899. Die Entdeckung erfolgte 2018. Und so wurde aus dem 85. Firmenjubiläum ganz fix das 119.

Ein Leben auf Baustellen

Felix Lösch hat sein ganzes Leben auf Baustellen verbracht. Aus jungen Jahren erinnert er sich an den Bau der Leichenhallen in Neupotz und Kuhardt. Wie die Spitztürme auf dem Boden liegend produziert und dann aufs Dach gehoben wurden. Und an die Künstlerin, die bei Löschs das große Steinkreuz herstellte, das heute noch in der Leichenhalle hängt. Sein Vater hat ihm den Arbeitseifer eingepflanzt, der ihm bis heute nicht abhanden gekommen ist. Getreu dem Motto: Wenn man schon die Treppe hochsteigt, kann man immer auch gleich einen Sack Zement auf der Schulter mitnehmen.

Als Edgar Lösch die Firma 1971 übernimmt, betreibt die Familie noch Landwirtschaft als zweites Standbein. Er beginnt einen Modernisierungsprozess, den sein Sohn später als Geschäftsführer weiter vorangetrieben hat. „Er hat immer in die neuesten Geräte und Maschinen investiert. Wir hatten den ersten Radlader im Umkreis, Förderbänder und große Dieselbetonmaschinen“, erinnert sich der 68-Jährige. „Als wir zum ersten Mal einen kleinen Bagger eingesetzt haben, haben sich die Mitarbeiter lustig gemacht. Was ich mit dem kleinen Ding anfangen wollte?“ Doch bald mussten alle einsehen, dass auch ein kleiner Bagger schneller eine Kellergrube aushebt, als ein Dutzend Männer mit Spaten. Dass man es lieber so macht, wie man es gelernt hat, anstatt sich auf die neue Technik einzulassen, das sei leider immer noch oft so, sagt Lösch.

Trommeln zum Ausgleich

Felix Lösch fing 1972 als Azubi bei Vater Edgar an, wurde 1993 Teilhaber und 1999 alleiniger Geschäftsführer. Dabei saß er auch als Chef nicht nur im Büro, sondern machte sich bis zum jetzigen Teilruhestand selbst auf dem Bau die Hände schmutzig. Seine durchschnittliche Wochenarbeitszeit schätzt er auf 70 bis 80 Stunden. Doch das war für ihn keine schlimme Belastung. Er liebt seine Arbeit. Der einzige Ausgleich war das Schlagzeugspielen im Musikverein. „Mein Vater hat damals die Jugendkapelle im Ort mitbegründet und hat mein Hobby immer gefördert“, erklärt er.

Doch was ihm am meisten Kraft gab, waren seine „drei Sechser im Lotto“: Seine Tochter, seine 2005 verstorbene Ehefrau Margit und seine zweite Ehefrau Gerlinde. Wirtschaftlich war die Firma stets gesund. Auch wenn die Konjunktur mal besser und mal schlechter lief. Seit 2010 werden beispielsweise deutlich weniger Eigenheime gebaut. Hier tut laut Lösch ein schwankender Zinsmarkt sein Übriges. Heute spielen Sanierungen von Altbauten eine größere Rolle oder der Bau von Terrassen und anderen Außenarealen.

Was wird aus Kesselfleischessen?

Gerlinde Lösch betont, dass beim Familienbetrieb aus vielen langjährigen Kunden über die Jahre Freunde geworden sind. Legendär das jährliche Kesselfleischessen, das aus einer Schnapslaune in kleiner Runde zu einer Tradition mit rund 200 Gästen wurde. „Die erste Frage, die man mir stellt, ist, ob ich das Kesselfleischessen weiter machen werde“, sagt Lösch schmunzelnd. Und: „Mal schauen.“

Zwar hat Felix Lösch keinen Erben, der die Firma in der fünften Generation weiterführen kann, aber dennoch lebt der Familienbetrieb weiter – zumindest in einem gewissen Sinne. Und das beginnt mit einer anderen Anekdote. Dass die Firma nun vom Nachfolger Sebastian Serr weitergeführt wird, das liegt an einem feuchtfröhlichen Faschingsabend. „Ich bin mit einem gemeinsamen Bekannten ins Gespräch gekommen, der mir erzählt hat, dass der Felix einen Nachfolger sucht“, erinnert sich der 34-jährige Serr. Er war eigentlich gelernter Mechatroniker, wollte sich aber umorientieren. Nach dem Fachabitur entdeckte er das Maurerhandwerk für sich, machte 2018 den Meister. „Nun, solche Ideen kommen ja nach ein paar Kaltgetränken schnell mal auf. Mein Bekannter hat mich dann aber etwas später angerufen, ob ich mir das wirklich vorstellen könnte.“ So kam der Kontakt zu Felix Lösch zustande. Serr fing mit der Vereinbarung in der Firma an, in einigen Jahren auf dem Chefsessel Platz zu nehmen.

Wer das Lager aufräumt

Vor einigen Wochen war es dann so weit. Abgesehen vom Bürokratieaufwand bei der Firmenübergabe hat er die ersten Tage als Geschäftsführer routiniert angehen können, so Serr. Er hofft, dass die Kunden so gut wie nichts merken. Personal, Mitarbeiter und Gerätschaften konnte er übernehmen. Und auch der Firmenname bleibt (fast) gleich: Von „Felix Lösch Bauunternehmung“ zu „Lösch Bau, Inhaber Sebastian Serr“.

Die Füße hochlegen wird der 68-jährige Lösch auch weiterhin nicht. Er bleibt der Firma vorerst noch erhalten, wenn auch mit reduzierter Wochenstundenzahl. „Kannst ja mal das Lager aufräumen“, frotzelt der neue Chef, und der alte entgegnet: „Des mach ich doch sowieso immer!“