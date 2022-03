Nach zwei Jahren Pause soll der deutsch-französische Bauern- und Genussmarkt wieder auf dem Festplatz in der Jahnstraße in Bellheim stattfinden. Termin ist am Sonntag, 24. April, 11 bis 18 Uhr. Das teilte der Beigeordnete der Verbandsgemeinde Bellheim, Gerald Job, mit. Bereits 60 Beschicker aus der Region und dem nahen Frankreich hätten ihr Interesse bekundet, zu kommen. Angeboten würden frisches Obst und Gemüse sowie Kunsthandwerkliches und kulinarische Besonderheiten. Am selben Tag finde in Bellheim auch ein verkaufsoffener Sonntag statt. Ein Bimmelbähnchen verbinde pendelnd „Marktplatz“ und Ortskern. Nahe den Veranstaltungsorten befinden sich laut Job ausreichend kostenlose Parkplätze. Außerdem sei Bellheim über den öffentlichen Personennahverkehr gut erreichbar.