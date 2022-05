Roland Häfele und Peter Hamburger wollen in diesem Jahr alle Gartenfreunde wieder in ihr persönliches Gartenparadies „Le petit paradis“ einladen. Obwohl es die Aktion „Offene Gartenpforte“ nicht mehr in der Südpfalz gibt, haben die beiden Gartenenthusiasten entschieden, an acht Sonntagen ihre Pforte zu öffnen. Dabei zeigen sie ihren unkonventionellen Bauerngarten, der Sieger einer Staffel der Gartenserie „Garten & Lecker“ wurde. Die Folge aus Rheinzabern war am 4. April im WDR zu sehen.

Der Garten in der Rappengasse 11 kann an folgenden Sonntagen jeweils von 11 Uhr bis 17 Uhr besichtigt werden: 29. Mai, 5., 12., 19. und 26. Juni sowie im Spätsommer am 28. August, 4. und 11. September. Individuelle Termine werden auch vereinbart.

Info

Peter Hamburger und Roland Häfele, Rappengasse 11, 76764 Rheinzabern, Telefon 07272 74263, www.lepetitparadis.de.