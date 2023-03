Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von Rudi Hoffmann RÜLZHEIM. Der deutsch-französische Krieg zwischen dem Kaiserreich Frankreich und den deutschen Staaten unter der Führung Preußens, der am 28. Juli 1870 begann, machte auch vor der Gemeinde Rülzheim nicht halt. Das „Tagebuch der Gemeinde Rülzheim“ schildert sehr umfangreich die Ereignisse vor 150 Jahren kurz nach der Mobilmachung. Veröffentlicht sind diese Erinnerungen in der Rülzheimer Ortschronik.

Nachdem die Truppen in Bayern am 15. Juli 1870, in Preußen und Baden am 16. sowie in Württemberg am 17. Juli einberufen worden waren, rückte, wie es im Tagebuch