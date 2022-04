Diese Gruppe ist gleich in mehrerer Hinsicht exotisch: Im kompletten Verband der Sportgemeinschaft Stern des Daimler-Konzerns mit ihren deutschlandweit 35 Standorten gibt es nur zwei Bauchtanz-Abteilungen – neben der Südpfalz noch in Gaggenau. Demnächst treten die Tänzerinnen auf.

In Wörth wurde die Sparte im Jahr 1991 durch Marta Schmitt gegründet. Viele spannende Jahre liegen seitdem hinter den Frauen, die seitdem bei Aufführungen immer wieder in neuer Zusammensetzung zu sehen sind. Aktuelle Spartenleiterin ist Sabine Zimmermann – und das bereits seit 1995. Sie war auch vor 30 Jahren Gründungsmitglied und ist immer noch aktiv. Stets im Fokus: die Neuheiten und Entwicklungen der orientalischen Tanzszene mit all ihren Facetten, die Art und Weise wie gelehrt wird, die Gratwanderung zwischen Profi- und Hobbytänzer und der Wandel der Musik, der der Tanzerei immer wieder neue Inspirationen gibt. „Wir tanzen nicht um zu leben, sondern wir leben, um zu tanzen“ – ein Spruch, der die Sparte immer wieder auf Tanzreisen, Workshops und abwechslungsreichen Unterricht mit unterschiedlichsten Dozenten begleitet, teilte die Gruppe mit.

Auch wenn die SG Stern zu Daimler gehört – hier also zur Daimler Truck AG – ist jedoch eine Betriebszugehörigkeit nicht nötig um bei den orientalischen Tänzen mitzuwirken.

Lehrgänge in Istanbul und Marrakesch

Im Verlauf der Jahre änderte sich der Unterricht immer mal wieder, doch die laut Verein begehrten Workshop-Wochenenden blieben erhalten. Aktuell sind die Ausbilder Gamila aus Ingolstadt, Sibel Nefa aus Braunschweig oder Eliana Hofmann aus Offenbach immer wieder gern gesehene Gäste. Besucht werden auch Messen, externe Workshops, Fortbildungen und Galas. Nicht selten sind die Bauchtänzerinnen aus der Südpfalz auf internationalen Galas und Projekten zugegen. Bei den Deutschen Meisterschaften vor der Coronazeit belegten sie sogar den dritten Platz. Tanzreisen inklusive Lehrgängen nach Istanbul, Marrakesch sowie in europäische Länder und Städte mit orientalischer Geschichte erweitern das Vereinsleben.

Der Unterricht in der heimischen Südpfalz wird von Zimmermann geleitet. Als Bauchtanz-Trainerin – oder auch „Step-on-Instructor of Bellydance“ genannt – versucht sie immer wieder frischen Wind von ihren Tanzreisen und Fortbildungen mitzubringen. Neueinsteigen kann jeder: Egal ob Anfänger oder versierte Tänzerin. Unterstützung hat Zimmermann durch ihre Stellvertreterin Sabine Reininger, die seit 18 Jahren mittanzt. Die größte Herausforderung der beiden waren die zwei letzten Jahre. Aufgrund der Pandemie gab es Onlineunterricht. Es wurde konstant einmal wöchentlich zu Hause vor dem Bildschirm getanzt, sodass das Training der Gruppe trotz Corona immer stattfand.

Eine Bauchtanz-Gala mit dem Titel „A Dream was born“ gibt es am Samstag, 9. April, im Kulturzentrum Hagenbach zu sehen Dabei werden die in den letzten drei Jahren gewonnenen Eindrücke auf die Bühne gebracht. Es werden neben klassischen Projekten auch viele Tänzerinnen mit Schleier, Federn, Swing und Südseeträume zu sehen sein. Neben den „Benatul Sultan“ aus Wörth werden auch Solisten und Duetts auf der Bühne stehen. Ebenso die „Raghs Setarah“ von der SG Stern Gaggenau, das Trio „Calina Daansar“, die VHS Bauchtanz-Gruppe aus Kandel, sowie das Ensemble von Majidah aus Bad Friedrichshall.

Kontakt

Jubiläumsgala der Sparte Bauchtanz der SG Stern Wörth/Germersheim am Samstag, 9. April, ab 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr).

Eintritt: 18 Euro, der Erlös kommt Star Care zugute.

Karten im Vorverkauf bei Sabine Zimmermann, sabine.zimmermann@sgstern.de; Telefon 0171 6395062.