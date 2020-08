Rege war auch 1971 weiterhin die Bautätigkeit im Landkreis Germersheim. Wie einer Ende August 1971 veröffentlichten Statistik zu entnehmen ist, waren im vorausgegangenen Jahr 1970 insgesamt 945 Wohnungen in den Städten und Gemeinden des Landkreises errichtet worden, wobei der Trend zum Eigenheim weiterhin anhielt. Die Wohnungen in Mehrfamilienhäusern hatten an Fläche zugenommen, was nach Auskunft der Statistik mit dem in jenen Jahren „allgemein steigenden Lebensstandard“ in Zusammenhang gebracht wurde.