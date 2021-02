[Aktualisiert: 10. Februar, 11.45 Uhr] Am Montag sollten in Jockgrim die Bauarbeiten für den kreisweiten Breitbandausbau in den unterversorgten Gebieten begonnen werden – über 1200 Anschlüsse sind betroffen. Witterungsbedingt wurde er verschoben.

Gestartet werden sollte nach Mitteilung der Kreisverwaltung mit der Glasfaseranbindung der Lina-Sommer-Grundschule in Jockgrim und der Integrierten Gesamtschule in Rheinzabern. Im Laufe der Woche werde außerdem mit den Tiefbauarbeiten in Wörth-Maximiliansau begonnen.

Die von Bund und Land unterstützte Förderprojekt, das der Landkreis Germersheim in Kooperation mit seinen Gemeinden verwirkliche, umfasse die Glasfaseranbindung von mehr als 1200 unterversorgten Anschlüssen. Um die sogenannten weißen Flecken zu erschließen, wird die Telekom Tiefbauarbeiten auf einer Länge von 57 Kilometern ausführen und 133 Kilometer Glasfaserkabel verlegen. Des Weiteren würden im Landkreis 16 Hauptverteiler (PoP-Standorte) und 37 Netzverteiler (NvT) errichtet. Für den Ausbau sollen finanzielle Mittel in Höhe von rund acht Millionen Euro aufgewendet werden. 50 Prozent der Ausgaben würden vom Bund und 40 Prozent vom Land übernommen. Die restlichen Kosten würden der Kreis und die am Ausbau beteiligten Gemeinden tragen.

30 Schulen werden versorgt

„Die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur ist ein wichtiger Beitrag für die positive Entwicklung unseres Landkreises als Wirtschafts- und als Wohnstandort“, so Landrat Fritz Brechtel. Einen besonderen Stellenwert habe auch, dass im Zuge des Projektes 30 Schulen mit Glasfaserleitungen versorgt würden.

Das Förderprojekt beinhaltet ausschließlich die sogenannten weißen Flecken, wo die Internetgeschwindigkeit unterhalb von 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) liegt und kein eigenwirtschaftlicher Ausbau durch ein Telekommunikationsunternehmen geplant ist, so die Kreisverwaltung. Vor dem Baustart in der jeweiligen Gemeinde würden die Grundstückseigentümer persönlich angeschrieben und über die Möglichkeit, ihre Immobilie an das Glasfasernetz anschließen zu lassen, informiert. Der Anschluss ans Glasfasernetz sei im Zuge der Fördermaßnahme kostenfrei.

Danach ist Germersheim an der Reihe

Im nächsten Projektschritt soll der Ausbaustart in der Stadt Germersheim vorbereitet werden. 107 Adressen seien dort für den Ausbau identifiziert worden. Die Eigentümer sollen ein direkt an sie adressiertes Schreiben erhalten. Um der Telekom das Recht einzuräumen, auf ihrem Grundstück und an ihrer Immobilie die erforderlichen Erschließungsarbeiten durchführen zu dürfen, müsse das beigefügte Antragsformular rechtzeitig zurückgesendet werden. Bei einer späteren Beauftragung des Hausanschlusses müssten die Hauseigentümer die dafür anfallenden Kosten übernehmen, informierte die Kreisverwaltung. Brechtel appelliert an die Eigentümer, die Chance auf schnelleres Internet zu nutzen. Gerade jetzt während der Corona-Pandemie zeige sich die große Bedeutung des Internets sehr deutlich.

2022 Inbetriebnahme

Das Ausbaugebiet im Landkreis Germersheim umfasse 18 Gemeinden, in denen nach und nach bis Jahresende mit den Bauarbeiten begonnen werden soll. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme aller Anschlüsse sei bis Ende 2022 geplant.

Bereits am 5. Dezember 2019 wurde laut Kreisverwaltung der Kooperationsvertrag zum Breitbandausbau zwischen der Deutschen Telekom und dem Landkreis Germersheim unterzeichnet. Seither sei es im Kreis kontinuierlich weiter gegangen mit dem Breitbandausbau.