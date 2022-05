Die eigentlichen Arbeiten haben noch gar nicht begonnen, auf der Autobahn A5 zwischen der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd und Karlsruhe-Mitte kann man aber jetzt schon erleben, was auf die Autofahrer bis voraussichtlich bis weit in den Herbst hinein zukommen wird. Auf 3,9 Kilometern Länge laufen dann in Richtung Frankfurt Arbeiten an der Fahrbahn, der gesamte Verkehr, sowohl in Richtung Basel wie auch in Richtung Frankfurt, wird folglich auf der westlichen Fahrbahn abgewickelt. In beide Richtungen stehen dann nur noch zwei statt der bisher drei Fahrstreifen zur Verfügung. Staus sind auf diesem hoch belasteten Abschnitt somit vorprogrammiert und dürften im demnächst beginnenden Reiseverkehr beachtlich werden. Unter anderem wird bei Rüppurr auch die Überleitung auf die A8 in Richtung Stuttgart saniert und die Anschlussstelle Ettlingen wird in Fahrtrichtung Frankfurt für

Zu- und Abfahrt komplett gesperrt. Auch auf den Umleitungs- und Zubringerstrecken muss entsprechend mit höherem Verkehrsaufkommen und Staus gerechnet werden. Aus der Pfalz empfiehlt sich für die Fahrt in den Süden vermutlich die mautfreie französische A35, zumindest bis Baden-Baden. Vor Fahrtantritt empfiehlt sich grundsätzlich der Blick auf das Mobilitätsportal der Technologieregion Karlsruhe.