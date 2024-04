Wegen dringender Bauarbeiten an der öffentlichen Toilettenanlage der Stadtbibliothek Germersheim in der Jakobstraße 12 ist zurzeit nur das WC für Menschen mit Beeinträchtigungen begehbar. Die nächstgelegenen öffentlichen Toiletten befinden sich im Germersheimer Bürgerhaus, An der Grabenwehr 2. Das teilte die Stadtverwaltung jetzt mit.