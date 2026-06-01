Kreis Germersheim. Der Kreis Germersheim wird digitaler: Ab dem 16. Juni, so teilt es die Kreisverwaltung mit, können Bauanträge nur noch digital eingereicht werden. Mit der Veränderung bei den Prozessen geht die Digitalisierung des Archivs der Bauabteilung einher, erklärt die Verwaltung.

„Schnellere, transparentere und effizientere Verfahren“ verspricht sich die Verwaltung, Landrat Martin Brandl (CDU) zitierend, von der Umstellung auf das Digitale.

Das Archiv, das nun in Nullen und Einsen auf Datenträgern umgesetzt wird, umfasst der Verwaltung zufolge rund 1,7 Kilometer Akten, 125.000 Stück insgesamt. Für Testläufe seien bereits rund 10.000 Akten an einen Dienstleister übergeben und digitalisiert worden; erfolgreich, wie der Kreis berichtet. Etwa 20.000 Akten seien dann in der vergangenen Woche abgeholt worden, weitere Übergaben seien bereits geplant. Im Laufe des Sommers solle das gesamte Archiv in ein spezialisiertes Scan-Zentrum wandern. Vollständig digitalisiert soll es innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten sein, so die Verwaltung. Laufende Verfahren, die noch auf Papier gestartet wurden, würden nicht gescannt, erläutert der Kreis. Diese würden aus organisatorischen Gründen erst nach Abschluss eingescannt.

Künftig könnten alte Bauakten aus dem Archiv deutlich schneller bereitgestellt werden, da langwierige Recherchen in den Papier-Akten entfallen. Gleichzeitig werde der Zugriff auf vorhandene Unterlagen erleichtert. Während der laufenden Digitalisierung könne es vereinzelt zu längeren Bearbeitungszeiten bei der Akteneinsicht kommen, weil die Verwaltung auf Akten, die für den Transport bereitgestellt sind, vorübergehend keinen Zugriff hat. In Einzelfällen könne diese Bearbeitungszeit einige wenige Wochen in Anspruch nehmen.