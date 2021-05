Seltsame, einem Alarmsignal ähnliche Geräusche vernahm ein Mann in der Nacht auf Dienstag in der Nähe seines Hauses, in der Bert-Brecht-Straße in Daxlanden. Da er die Geräusche nicht weiter orten konnte, informierte er sicherheitshalber die Polizei. Die Beamten kamen gegen 1 Uhr und gingen der Geräuschquelle nach. Fündig wurden sie in einer nahe gelegenen Gartenhütte. Wie sich herausstellte, ertönte der „Alarm“ aus einem batteriebetriebenen Kinderspielzeug, welches sich offenbar verselbstständigt hatte. Mit dem Abstellen des Kinderspielzeugs konnte schließlich die Nachtruhe wiederhergestellt und der Einsatz mit einem Schmunzeln beendet werden.