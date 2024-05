Oberstleutnant Christoph Kück, Kommandeur des in der Südpfalz-Kaserne in Germersheim stationierten Luftwaffenausbildungsbataillons, bleibt länger als erwartet. Statt wie beim Neujahrsempfang des Bataillons angekündigt in diesem Jahr wird er voraussichtlich erst zum 1. April kommenden Jahres sein Kommando abgeben. Das teilte Kück auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Der Offizier begründete seine längere Dienstzeit in der Stadt mit mehreren Wechseln von Führungskräften „seiner“ Einheit in den vergangenen und kommenden Monaten. Unter anderem werde der stellvertretende Kommandeur, Major Eduard Tierbach, den Standort verlassen.