Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause findet am Samstag und Sonntag, 18. und 19. März, in der Fuchsbachhalle in Zeiskam wieder die Modellbauausstellung des Plastikmodellbauvereins PMC Südpfalz statt. Gezeigt werden außergewöhnliche Exponate, die teilweise noch nicht auf Ausstellungen zu sehen waren, informierte der Verein. Zu besichtigen sind von Bastlern nicht nur aus ganz Deutschland gebaute Modelle unter anderem von Schiffen und Lastwagen. Die Modellbauer stünden vor Ort auch zu Gesprächen bereit. Ein Modellbauer aus der Schweiz wird sogenannte Weathering-Methoden vorführen; unter Einsatz verschiedener Materialien dienen sie dazu, einen möglichst natürlichen Farb- und Abnutzungseffekt zu erreichen. Darüber hinaus verkaufen Händler Modelle, Zurüstteile und Bücher. An beiden Tagen machen Modellbauer von 13 bis 16 Uhr Bastelangebote für Kinder ab 10 Jahren. Jüngere dürfen nur unter Aufsicht ihrer Eltern daran teilnehmen. Fürs leibliche Wohl wird gesorgt.

Info



Öffnungszeiten: Samstag, 18. März, 11 bis 18 Uhr, Sonntag, 19. März, 11 bis 17 Uhr.