Der barrierefreie Radweg entlang des Rheins in Germersheim gilt als prestigeträchtiges Projekt, das innerhalb der Initiative „Tourismus für alle“ umgesetzt wird. Der Weg soll die Freizeit-Qualität der Stadt Germersheim weiter steigern.

Die Arbeiten für die ohnehin notwendige Sanierung des Leinpfades und dessen Verbreiterung sind in vollem Gange. Momentan ist der Leinpfad vom „Vater Rhein“ bis zur „Rheinschnook“ wegen Erdarbeiten sowie des Einbaus von Wurzelbrücken und der Asphalttragschicht voraussichtlich bis Ende Oktober gesperrt. Zum Abschluss wird der gesamte Leinpfad zwischen dem Rheinvorland an der Eisenbahnbrücke bis über die Alte Ziegelei wegen des Einbaus der Asphaltdeckschicht dann noch einmal gesperrt, bevor er im Anfang November wieder nutzbar ist.

Sitzbereiche werden zum Teil neu hergestellt und bestehende Sitzplatzbereiche barrierefrei über gepflasterte Wege angebunden. „Seit Jahren wird die Stadt Germersheim bei Touristen immer beliebter. Ich bin mir sicher, dass sich diese Beliebtheit durch die Umsetzung dieses Projekts noch steigern lässt“, sagt Germersheims Bürgermeister Marcus Schaile (CDU). „Wir wollen damit die Teilhabe beeinträchtigter Personen am öffentlichen Leben und am barrierefreien Tourismus im Stadtgebiet Germersheim fördern. Der Ausbau wurde gemäß den Kriterien des Deutschen Seminar für Tourismus (DSFT) „Reisen für Alle“ geplant und wird nach Fertigstellung des Projekts entsprechend zertifiziert“, erläutert Schaile.

Barrierefreie Rast- und Parkplätze

Bestandteil des Projektes sind auch barrierefreie Rast- und Parkplätze entlang des Rheins. So soll unter anderem auf der bisherigen Schotterfläche auf der Höhe der ehemaligen Gaststätte „Vater Rhein“ ein barrierefreier Parkplatz entstehen. Von dort hat man praktischerweise einen direkten Zugang zum Rhein-Radweg.

Die bisherige Breite des Leinpfades entsprach mit 3 Metern nicht den Anforderungen an einen barrierefreien Ausbau und wird daher auf einer Strecke von etwa 3 Kilometern – vom Rheinvorland an der Germersheimer Steigeranlage bis zur ehemaligen Gaststätte „Rheinschnook“ Richtung Sondernheim – nicht nur mit einer neuen Asphaltschicht versehen werden, sondern auch auf eine Mindestbreite von 4 Metern gebracht.

Umleitung für Radfahrer ausgewiesen

Die Arbeiten erfolgen abschnittsweise in drei Bauabschnitten. Nach Abschluss der Arbeiten zur Verbreiterung wird abschließend in dem oben genannten Bereich und auf einer weiteren Strecke über die ehemalige Ziegelei hinaus bis kurz vor dem Rheindamm, also auf einer Länge von circa 4,2 Kilometern, eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht. Eine Umleitung für den Geh-/Radverkehr ist über den parallel verlaufenden Bermenweg eingerichtet. Finanziert wird das Projekt von der Stadt Germersheim mit einem 85-prozentigen Zuschuss des Landes Rheinland-Pfalz.